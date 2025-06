Napoli scatenato! Sky: bloccato Lucca, ma c’è l’apertura di Nunez

Il Napoli è scatenato sul calciomercato, lavorando contemporaneamente su più fronti: per l'esterno è appena saltato fuori il nome di Jadon Sancho, mentre per il ruolo di centravanti continua a prendere quota la strada che porta a Darwin Nunez. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, l'attaccante uruguaiano ha aperto al trasferimento in azzurro.

Ora ci sarà da trattare con il Liverpool sui costi del cartellino, ma è un'operazione che gli azzurri contano di poter chiudere. Insieme a Nunez c'è Lorenzo Lucca: anche l'attaccante della Nazionale italiana ha detto sì al Napoli, ma per ora gli azzurri hanno bloccato i colloqui con l'Udinese, in attesa di capire l'evolversi delle altre situazione. Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro, ciò che è certo che il direttore sportivo Giovanni Manna punta a profili davvero importanti per rinforzare la rosa di Antonio Conte.