Cdm - Manfredi e ADL pensano già alla festa scudetto: idea diretta tv, maxi-schermo e piano traffico ad hoc

Spalletti predica calma ma si pensa già alla festa scudetto. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Ne stanno discutendo il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che "si sentono spessissimo al telefono". Il quotidiano scrive: "Il Comune vorrebbe — calendario alla mano — pianificare insieme al club, ipotizzando una diretta televisiva con un maxischermo da fare in piazza Plebiscito e con un piano traffico ad hoc per quella giornata per permettere l’immancabile festa, quando sarà. Senza escludere che al patron azzurro, nato a Roma, dovrebbe essere riconosciuta — se lo vorrà — anche la cittadinanza onoraria di Napoli".