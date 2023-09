CdM - Osimhen ancora non firma: inutili gli incontri con l'agente ma ADL resta ottimista

Sul Corriere del Mezzogiorno si scrive della trattativa molto lunga per il rinnovo di Victor Osimhen.

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sono bastati due mesi di incontri e di mercato per risolvere alcuni casi spinosi che tengono banco nel Napoli. Sul Corriere del Mezzogiorno si scrive della trattativa molto lunga per il rinnovo di Victor Osimhen.

"Se da un lato c’è la tranquillità della società partenopea, dall’altro c’è da fare i conti con le ambizioni e le aspettative di alcuni calciatori. Tra tutti Victor Osimhen che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2025. L’attaccante nigeriano, lusingato dalle offerte monstre pervenute dall’Arabia Saudita, attende un cospicuo aumento dell’ingaggio (attualmente 4,5 milioni di euro netti, 5,9 lordi). A nulla sono serviti i numerosi incontri avvenuti tra De Laurentiis e il suo procuratore Roberto Calenda nei ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro. Il rinnovo a quindici milioni lordi con doppia clausola da attivare nel 2024 valida per l’estero e pure in Italia resta per il momento solo nelle intenzioni e l’auspicata firma alla Filmauro non è ancora avvenuta. In casa azzurra però c’è ottimismo."