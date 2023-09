CdM - Tegola Juan Jesus, ecco i tempi di recupero: salterà anche la Champions

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per Garcia, che ieri ha visto fermarsi anche JUan Jesus dopo Rrahmani. Emergenza in difesa e l'ex Roma e Inter ne avrà per un po'. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "Il difensore brasiliano si sottoporrà domani agli esami strumentali ma c’è preoccupazione per la dinamica dell’infortunio, la sensazione è che possa rientrare dopo la sosta saltando quindi cinque partite. Oltre la trasferta di Bologna, Juan Jesus mancherebbe così anche nelle sfide contro Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina".