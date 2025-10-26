CdS: "Avevano già fatto il funerale al Napoli, ma Conte non ne sbaglia mai tre di fila"

Il Napoli torna al successo dopo due sconfitte consecutive e lo fa in una partita importantissima, contro probabilmente la principale candidata alla rivalità Scudetto, ossia l'Inter. Qualcuno aveva detto che per la formazione di Chivu sarebbe stata una passeggiata al Maradona, invece no. E lo sottolinea il Corriere dello Sport: "Erano tutti pronti a fare già il funerale al Napoli. Avevano sentenziato dopo le sconfitte con Toro e Psv, pensavano fossero i primi segnali di un'altra stagione come quella del post scudetto di due anni fa. Parlavano di una squadra allo sbando, senza certezze e in confusione mentale e tattica.

Pronosticavano una passeggiata al Maradona dell'Inter, reduce da sette vittorie consecutive. Nessuno aveva fatto i conti con lui, con Antonio Conte. Può sbagliare una volta, può sbagliare la seconda se succede qualcosa di imprevedibile. Ma tre di fila no, non è una cosa che gli riesce facilmente. La vittoria contro Chivu porta soprattutto la sua firma, il suo piano partita ha funzionato molto meglio di quello del collega".