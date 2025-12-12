Politano e non solo: pronti quattro cambi di formazione contro l'Udinese

Turnover inevitabile contro l'Udinese dato che diversi giocatori non sono al top della forma e bisogna farli rifiatare anche in vista dei prossimi impegni. Politano, Spinazzola e Juan Jesus potrebbero essere novità da lanciare sin dall’inizio. Ma potrebbe esserci anche un quarto cambio come scrive il Cds oggi in edicola.

"Anche Vergara, molto positivo e incisivo contro il Cagliari in Coppa Italia al debutto da titolare, potrebbe entrare nel turnover: il centrocampo è il reparto più colpito e McTominay, il totem sopravvissuto alla maledizione dei mediani, non è al meglio già dalla sfida con la Juve e continua a stringere i denti. Conte dovrà fare delle valutazioni e capire se e dove operare, ma è ovvio che la squadra ha bisogno di energie nuove".

