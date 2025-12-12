Lucca via in prestito? Cds: "Il Napoli ci pensa, ma ci sono due problemi"

Il Napoli valuta la possibilità di cederlo in prestito a gennaio per consentirgli di mettersi in vetrina e ritrovare quelle occasioni che in questo periodo sta avendo a fasi alterne. Il prestito è un'idea vera, viva, che ad oggi però resta anche sospesa perché molto complicata per tutta una serie di motivi che vale la pena mettere in fila per spiegare come sta ragionando la società.

"Se il club azzurro dovesse decidere di mandarlo in prestito a gennaio dopo aver trovato un accordo con un club, dovrebbe anticipare il riscatto dell’attaccante dalla società bianconera. Difficile, certo, ma non impossibile. E poi c'è un altro motivo per cui l'arrivederci tra qualche settimana può restare solo una suggestione: la volontà di Lucca di rimanere e di continuare a poter dimostrare il proprio valore a Napoli". Il Napoli, di Lucca, ne ha parlato col Milan, ma al momento - come detto - la situazione resta in stand-by in attesa di eventuali novità. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.