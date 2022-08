CdS - Blitz a Parigi per chiudere Navas! Un bonus alla firma può sbloccare l'affare

Si parla dell'asse caldo tra Napoli e Parigi sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

"Il Paris vuole Fabian e il club azzurro Navas, e sebbene le due operazioni non siano legate è fuori discussione che alla fine possa nascere un intreccio utile a tutti". Si parla dell'asse caldo tra Napoli e Parigi sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il vero ostacolo alla chiusura dell'affare-Keylor riguarda un suo preciso desiderio (per altro comprensibile a 35 anni): non vuole perdere i 9 milioni di stipendio annui tra base fissa e premi contemplati dal suo contratto per le stagioni 2022-23 e 2023-24. Totale: 18 milioni o giù di lì.

Una montagna che le società stanno provando a scalare giocando tra la valutazione del cartellino di Fabian che acquisterebbe il Psg; un bonus alla firma che il Napoli riconoscerebbe al portiere; e il lauto stipendio fino al 2024 che ancora il Napoli, con la spinta del Decreto Crescita, è pronto a garantirgli. Un triangolo da disegnare con precisione certosina che alla fine, però, soddisferebbe le pretese di Navas: ecco perché ieri Maurizio Micheli, l'inviato di mercato con la giacca azzurra, è volato a Parigi.