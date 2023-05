Cds - Contatti diretti ADL-Luis Enrique: la conferma di Osi-Kvara tra i temi

Contatti diretti perché è così che si fa quando c’è da valutare, da progettare un futuro che nelle intenzioni non dovrà essere da meno del presente

La soluzione Luis Enrique piace ed è intrigante soprattutto per il prestigio internazionale. Così - scrive quest'oggi il Corriere dello Sport - il presidente ha preso il telefono ed ha chiamato Lucho: "Contatti diretti perché è così che si fa quando c’è da valutare, da progettare un futuro che nelle intenzioni non dovrà essere da meno del presente. Il Napoli di Spalletti ha vinto lo scudetto e poi ha perso Spalletti: è così che stanno le cose. Ma DeLa ha ribadito di non voler vendere Osimhen e Kvaratskhelia sin dalla notte della prima festa al Maradona.

Di certo argomento importante da mettere sul tavolo delle trattative perché Lucho è uno degli allenatori più ambiti. Libero e corteggiato: l’irruzione del Psg sulla scena non è mica passata inosservata. Ci mancherebbe. La certezza è che il Napoli ha un progetto ambizioso in Champions, una squadra con lo scudetto e giocatori importanti: e vuole Luis Enrique".