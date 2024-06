Cds - Di Lorenzo-Napoli, prove di pace: ora l'agente non esclude la permanenza

Il giocatore rientra nei piani di Conte, assolutamente irremovibile sull’idea di blindarlo nonostante abbia chiesto la cessione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera Giovanni Di Lorenzo scenderà in campo contro l’Albania al Signal Iduna Park di Dortmund. L’evoluzione della sua storia con il Napoli, però, continua a riempire giornate e copertine, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che il giocatore rientra nei piani di Conte, assolutamente irremovibile sull’idea di blindarlo nonostante abbia chiesto la cessione. L’ombra della Juve resta all’orizzonte: i bianconeri sono in attesa e anche in agguato, ma ieri - si legge - è accaduto qualcosa.

Una attraverso Instagram: Di Lorenzo ha repostato la story pubblicata dall’account ufficiale del Calcio Napoli, dedicata all’inizio della sua avventura in Germania. Somiglia tanto a un primo segnale di disgelo, seppur virtuale. La seconda, le nuove parole del suo agente: "Posso dire con fermezza che non ho mai parlato con la Juventus e quindi con Giuntoli. Non siamo mai stati contattati né io né il giocatore da nessuno della Juve. Summit col Napoli? È stato un momento di grande cordialità, di grande disponibilità. Ho spiegato all’allenatore i motivi che hanno portato alla nostra decisione di lasciare il Napoli. Conte ha ribadito con forza la sua volontà di trattenere Giovanni, così come noi quella di perseguire per la nostra strada. Spiraglio per la permanenza? Posso soltanto dire che il calcio è come la vita: può accadere di tutto".