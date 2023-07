CdS - Il Napoli ha scelto Kilman! Serve l'ultimo rilancio per convincere il Wolverhampton

Così scrive l'edizione odierna sul possibile erede in difesa del difensore sud-coreano.

"Adesso, oh yes, è tutto così terribilmente chiaro che l’erede di Kim Minjae sia Maximilian Kilman (26), ch’è impossibile non entrare nel dettagli scavare tra le cifre e le distanze, semmai anche nell’anima dei club". Così scrive l'edizione odierna sul possibile erede in difesa del difensore sud-coreano.

"I quaranta milioni di euro richiesti dal Wolverhampton sono ancora tanti, anzi tantissimi, ma chi ne ha offerti trentacinque può anche essere disposto a fare un passettino in avanti e chi ne aspetta una manciata in più può anche riflettere sull’opportunità di fare due passi indietro. Questi sono soldi, sia in euro che in sterline. Ma il Wolverhampton ha deciso di irrigidirsi, almeno per ora, di tentare di scatenare non un'asta ma un rilancio, per aggiungere altri pounds alle seducenti avances del Napoli, che ha rotto ogni indugio e si è dichiarato in maniera abbastanza limpida".