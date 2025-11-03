Caressa stupito da Milinkovic-Savic: "Forse una cosa mai esistita prima!"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il conduttore e telecronista Sky Fabio Caressa ha parlato del portiere para-rigori del Napoli Milinkovic-Savic: "Ha parato il secondo rigore consecutivo, ha parato 6 degli ultimi 10 rigori che gli hanno tirato. Ragazzi, considerate che se un portiere para il 26-27% dei rigori significa che para tantissimo. 60% nell'ultimo anno e mezzo è una cifra che non è forse mai esistita.

Però la cosa particolare è che era l'anno prima, il 2023-24 gli hanno tirato sei rigori, tra cui due Giroud, due Calhanoglu e uno Dybala e avevano sempre segnato, non aveva mai parato”.