Il commento di Conte non è un atteggiamento di facciata: la sua reazione dopo Napoli-Como

vedi letture

Antonio Conte si è mostrato sereno e orgoglioso al termine dello 0-0 tra Napoli e Como al Maradona. Per la prima volta in stagione gli azzurri non riescono a vincere in casa, ma il tecnico ha espresso soddisfazione per la prova offerta dai suoi: una prestazione “seria”, come l’ha definita lui stesso, e da squadra vera. Il Napoli resta in vetta alla classifica, in attesa del risultato di Milan-Roma, e mette in fila la seconda partita consecutiva senza subire gol. Un dato che conferma la solidità ritrovata del gruppo. Dall’altra parte, rammarico per il Como di Fabregas, penalizzato dal rigore sbagliato da Morata, ma Conte può comunque guardare al futuro con fiducia e consapevolezza crescente.

Come l'ha presa l'allenatore azzurro? Entra nel dettaglio La Gazzetta dello Sport: "Sereno e orgoglioso. E non è solo una atteggiamento di facciata. Il Napoli frena, per la prima volta in questa stagione non trova la vittoria al Maradona, eppure Antonio Conte appare molto soddisfatto dalla prestazione dei suoi. Una prestazione "seria" come l'ha definita il tecnico. E da squadra vera. Vero, ai punti forse il Como ha qualcosina in più da recriminare perché in fondo l'occasionassimo il rigore-l'hanno i ragazzi di Fabregas. Però Antonio torna a casa con la seconda gara consecutiva senza subire gol, va a letto ancora in testa alla classifica e si gode le ottime prestazioni di chi è subentrato".