Varriale: "4 squadre in un punto, agli arbitri il compito di non rovinare questa bella corsa"

Classifica di Serie A cortissima, comandata con un solo punto di vantaggio dalla capolista Napoli. Il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "4 squadre in un punto, nessuna è perfetta. La capolista Napoli ha tanti infortuni e il gioco ne risente. L'Inter si distrae troppo in difesa. Il Milan e la Roma non hanno grandi attaccanti.

Le altre paiono lontane. Agli arbitri il compito di non rovinare questa bella corsa".