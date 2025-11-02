Pari positivo? CorSera: "Una frase di Rrahmani sintetizza al meglio questo 0-0"

Non di certo una partita da incorniciare, ma neanche una da buttare via. Il Napoli pareggia contro il Como al Maradona, mantiene l'imbattibilità in casa ma stasera potrebbe perdere la vetta della classifica. Che giudizio dare su questo match? Positivo o negativo? Risponde così il Corriere della Sera: "Il Napoli ha portato a casa un punto, e contro la squadra allenata da Fabregas è un punto che pesa. Il quadro è contemporaneo: il Como è in netta crescita rispetto alla scorsa stagione, il Napoli è meno lucido, meno energico di quella squadra che qualche mese fa si gestiva con una partita a settimana. Meno incisivo.

Chi ha fatto vedere calcio? Il Como, la risposta è fin troppo evidente, ma il merito del Napoli resta quello di aver tenuto botta, di essersi «salvato» rispetto all’esibizione a tratti perfetta degli avversari. Rrahmani ha detto una cosa antica ma che nel calcio ancora fa scuola: «Quando non puoi vincere, devi essere bravo a non perdere», è questa la sintesi dello 0-0 al Maradona. Conte ha elogiato lo spirito guerriero della sua squadra. Il Como si è calato a un certo punto nella partita sporca, ha fatto dell’ostruzionismo esasperato la sua costante per quasi tutto il primo tempo".