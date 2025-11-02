Pari col Como, CdS: un punto luccicante per il Napoli! Ecco perché

Al Diego Armando Maradona finisce 0-0 tra Napoli e Como, in una gara intensa e combattuta ma povera di vere occasioni da gol. A decidere, o meglio a evitare che si decidesse, è stato ancora una volta Vanja Milinkovic-Savic: il portiere azzurro ha parato un calcio di rigore a Morata nel primo tempo, confermandosi in un momento di forma straordinario. Questo il commento del Corriere dello Sport:

"Mani benedette sullo 0-0: il primato è in bilico, dipende dal risultato della Roma a San Siro con il Milan, ma ora il Napoli è imbattuto da 17 partite al Maradona e 3 in campionato. Il punto conquistato ieri luccica, altroché: in virtù della rarità di grandi occasioni, e della partita sfrontata e feroce di un Como che esibisce il gioco migliore del campionato, quel rigore sarebbe potuto costare carissimo. Anche perché è stato l'unico vero rischio (due tiri nello specchio subiti). Ma di questo passo, con questa qualità variegata e la personalità di presentarsi a casa dei campioni d'Italia per vincerla, la corsa alla Champions annuncia una mina vagante".