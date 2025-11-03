Prima pagina

Il Mattino: "Gli azzurri soli al comando"

Oggi alle 00:30Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al Napoli capolista in prima pagina: "Gli azzurri soli al comando. Il Milan batte la Roma, domani c'è l'Eintracht". In apertura il boom di turismo a Napoli per il ponte dei santi: "Napoli superstar, mezzo milione di turisti". In taglio basso spazio a Jannik Sinner che vince a Parigi e supera nella classifica ATP Alcaraz: "Bentornato numero 1". Di seguito la prima pagina integrale.