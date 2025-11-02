Buon pari ma altri due infortuni, CdM: "Quand'è che si dirà cosa si è sbagliato?"

Al Diego Armando Maradona vince l'equilibrio. E vince, almeno personalmente, Milinkovic-Savic. Il portiere salva di nuovo il Napoli, parando un calcio di rigore a Morata nel primo tempo. E il match tra gli azzurri e il Como termina a reti bianche. Una gara intensa, equilibrata, con tanta corsa da entrambe le parti ma poche occasioni da gol nitide. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola vede il bicchiere mezzo pieno sulla prestazione, ma non manca di sottolineare l'aspetto preoccupante degli infortuni: "Altri due infortunati. Volete sapere della partita? E noi di quello parliamo: dell’ormai insopportabile cronaca dei giocatori che si fanno male. Con il Como, prima Gilmour e poi Spinazzola, tutti e due in panchina con il ghiaccio sulla gamba.

Per fortuna che è rientrato, anche se per pochi minuti, Stani Lobotka, e che Elmas ha dimostrato ancora una volta le sue caratteristiche di prezioso jolly, cui brucia in petto il fuoco sacro della dedizione. Ma onestamente non se ne può più. Quando è che si dirà con chiarezza che cosa si è sbagliato quest’anno? Perché degli errori ci sono stati, poche storie; il destino cinico e baro non esiste. No, il bicchiere non è mezzo vuoto dopo questo zero a zero. Al Maradona si è visto grande calcio per tutti i novanta minuti: nella prima parte per merito del Como, nella seconda per impegno, sapienza e tecnica del Napoli. Non c’è niente di compromesso in classifica, neanche se domani la Roma dovesse fare risultato. La maratona è lunga e non c’è ancora un leader definito".