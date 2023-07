Cds - Kilman vuole Napoli, ADL in attesa: l'offerta è ancora valida, si aspetta il sì dei Wolves

De Laurentiis si è spinto fino a 35 milioni di euro per convincere il Wolverhampton a cedere Kilman, ma ha incassato un rifiuto

De Laurentiis si è spinto fino a 35 milioni di euro per convincere il Wolverhampton a cedere Kilman, ma ha incassato un rifiuto. I due club sono in fase d’attesa: il Napoli spera che alla fine i Wolves si convincano ad accettare la prima offerta, anche perché il calciatore vuole giocare la Champions, vetrina che non potrebbe offrirgli il Tottenham, nuova candidata dell’asta. Ma il Napoli ha giocato d’anticipo ed è in una posizione di vantaggio