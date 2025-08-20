Elmas più vicino, offerta ufficiale al Lipsia! Romano: "Le cifre per chiudere subito"

"Il Napoli esce allo scoperto per il ritorno di Eljf Elmas. Offerta ufficiale al Lipsia: prestito oneroso a 1,5 milioni più diritto di riscatto a 11,5 milioni". Lo scrivono Fabrizio Romano e Matteo Moretto su X. Dunque azzurri ora molto vicini all'ex esterno azzurro pronto al rientro per diventare jolly di Conte tra centrocampo e attacco. Arriverà anche un altro esterno dunque oltre all'attesa per la punta, per il sostituto dell'infortunato Lukaku. Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti.

Era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno - ancora - riscattato e così ora ci ripensa il Napoli per completare l'attacco e la costruzione della rosa.