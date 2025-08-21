Il Napoli avanza per Dovbyk, Romano: "Fatta offerta di 3mln all'anno fino al 2031!"

Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano parla delle mosse di mercato del Napoli per l'attacco: "Dovbyk è in uscita, la Roma è alla ricerca di una soluzione. Non ci sono proposte concrete e reali imminenti ma c'è un club che più degli altri sta sondando il terreno: il Napoli. Manna cerca un attaccante e ci pensa. Il Napoli tocca più piste, lo sapete. Hojlund è uno dei primi nomi ma ci sono altre opzioni come Pinamonti e Arokodare. E' stata presentata un'offerta verbale per Dovbyk: 6 anni a 3 milioni di euro netti a stagione per l'ucraino della Roma. In questo momento non c'è ancora una trattativa tra i club. Vedremo se questo tipo di proposta verbale si potrà concretizzare nei prossimi giorni".

Artem Dovbyk, 28 anni, è in uscita dalla Roma. Non è l'attaccante ideale per Gasperini e i giallorossi cercano pretendenti nonostante i suoi 12 gol al primo anno in Serie A in una squadra che ha cambiato tre allenatori. L'ucraino aveva segnato 24 gol due anni fa al Girona - capocannoniere della Liga - ma in Italia ha fatto fatica a ripetersi con l'attenuante delle difficoltà collettive e del primo anno italiano. Ma le doti sono note, si tratta di un finalizzatore che vede la porta, bravo di testa, nello stretto in area, certamente non è un velocista o un attaccante rapido o di manovra.