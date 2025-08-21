ADL contro ag. Kvara, Chiariello: “Altro che lecchino, i fatti vengono sempre a galla!”
Umberto Chiariello su X ha commentato le parole di De Laurentiis sugli agenti di Kvaratskhelia: "Quando ho raccontato esattamente queste cose mesi fa mi avete dato del lecchino e mi avete vomitato di tutto addosso per il reato di lesa maestà del povero Kvara che il Napoli pagava un sacchetto di noccioline. Per fortuna poi i fatti vengono a galla nella loro reale dimensione: c’era il piano dopo il primo anno di arrivare al terzo per liberarsi a poco tramite art.17 da parte di Jukeli che si è messo in tasca una commissione di 10 milioni di euro oltre a garantire al suo assistito un contratto sontuoso in un grande club europeo. Legittimo, ma non fatelo passare per vittima.
Kvara tramite il suo manager ha solo curato i suoi interessi abbandonando la barca mentre si lottava per lo scudetto e dopo prestazioni discutibili che lo avevano messo in discussione (ricordate l’ultima col Venezia, sostituito per disperazione). Poi, per carità: ameremo sempre Kvara per quello che ci ha dato nel terzo scudetto. Gli eroi sono per sempre".
