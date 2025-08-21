Juanlu-Napoli, Sky: "Nelle prossime ore nuova offerta! Elmas, il Lipsia ancora non accetta"
Nel corso di 'Calciomercato l'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato delle trattative portate avanti dal Napoli: "Non solo l’assalto a Hojlund, ma anche il ritorno di Elmas. Ne parliamo già da diversi giorni, il Lipsia però non ha ancora accettato quelle che sono le condizioni del Napoli di un prestito con diritto di riscatto.
Così come il Siviglia non ha ancora accettato l’offerta del Napoli per Juanlu. Il Napoli vorrebbe migliorare l’offerta nelle prossime ore, non l’ha ancora fatto ma continua a volere anche l’esterno del Siviglia”.
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
