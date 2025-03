Cds lancia il Napoli: "Ha dominato! Ora gli restano solo 3 gare impegnative e l'Inter è intasata!"

Il campionato non è finito. Philip Billing ha regalato un pareggio d’oro al Napoli e lo ha fatto restare aggrappato alla lotta scudetto nonostante il capolavoro di Dimarco per i nerazzurri. Ne parla quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che i nerazzurri hanno fatto veramente troppo poco per vincere la partita decisiva della stagione ed il Napoli ha giocato decisamente meglio: "Nel secondo tempo ha dominato e ha praticamente fatto sparire dal campo gli avversari. Alla fine il pareggio sta molto più stretto a Conte, ai punti avrebbe meritato sicuramente di più.

Inzaghi dovrà fare i conti con un calendario che diventa veramente impegnativo. L’Inter, unica squadra italiana ancora in corsa su tre fronti, continuerà a giocare tre volte a settimana. Inizierà con il Feyenoord negli ottavi di Champions e continuerà in Coppa Italia con la doppia semifinale con il Milan. Il calendario può diventare invece l’arma in più di Conte e Gasperini. C’è però un’enorme differenza: agli azzurri restano solo tre partite con alto coefficiente di difficoltà, quelle con Fiorentina, Milan e Bologna. L’Atalanta invece ora dovrà affrontare in fila Juve, Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan. Di certo non una passeggiata. Ed in carriera Conte ha avuto sempre grandi finali di stagione".