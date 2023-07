CdS - Napoli accelera per Lo Celso, nodo è la formula: si punta a un Ndombele bis

Esattamente come un anno fa ha portato a casa Ndombele dagli Spurs e come due anni fa si assicurò Anguissa dal Fulham.



© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli accelera per Giovani Lo Celso. A parlare dell'interesse del Napoli per il centrocampista è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Obiettivo, Lo Celso: un centrocampista. Un vecchio pallino, considerando che anche un'estate fa è finito al centro di una trattativa mai concretizzata, e in questa sessione un focus con tanto di chiacchierate, cioè di trattativa con il Tottenham.

Che ha deciso di cederlo: il nodo è proprio sulla formula, nel senso che il Napoli vorrebbe il ventisettenne centrocampista di Rosario in prestito con diritto di riscatto. Esattamente come un anno fa ha portato a casa Ndombele dagli Spurs e come due anni fa si assicurò Anguissa dal Fulham.