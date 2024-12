CdS - Non c'è accordo con la Juve per Danilo: per la difesa spunta anche Rugani

vedi letture

Il Napoli è alla ricerca di un difensore per rinforzare la rosa a gennaio, ma la scelta del profilo ideale non è ancora stata definita. Secondo il Corriere dello Sport, il nome più concreto resta quello di Danilo. Tuttavia, il club di Aurelio De Laurentiis non sembra disposto a pagare un indennizzo alla Juventus per un giocatore di 33 anni, in scadenza di contratto a giugno e prossimo a diventare svincolato. Dal canto loro, i bianconeri non sembrano intenzionati a lasciarlo partire gratuitamente.

In attesa di un possibile accordo, il Napoli sta valutando altre opzioni. Tra i nomi in lista spunta anche quello di Daniele Rugani, attualmente in prestito all’Ajax e reduce dal primo gol con la maglia della squadra olandese. E poi Luiz Felipe, che potrebbe rappresentare un’alternativa valida per completare il reparto difensivo.