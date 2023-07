Cds - Osimhen, distanza per il rinnovo: agente atteso a Dimaro, le ultime

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi arriva Victor Osimhen. Il Napoli e il suo manager, Roberto Calenda, nel frattempo trattano. Ma come scrive il Corriere dello Sport la questione non si è ancora sbloccata: non c'è accordo tra le parti, non è un segreto per nessuno, ma neanche polemica. Non ci sono guerre in atto, però distanza sì: sull'ingaggio, sulle proporzioni con la valutazione del suo cartellino individuata da De Laurentiis in 200 milioni (il famoso duecentino, per citarlo), sull'eventuale valore dell'eventuale clausola rescissoria. Se le cose si metteranno in un certo modo, ovviamente, non è escluso che nei prossimi giorni possa scalare le Dolomiti anche Calenda