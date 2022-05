CdS - Scamacca in pole per sostituire Osimhen e spunta l'erede di Manolas

Mercato in primo piano sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli vuole rinforzare l'organico partendo da possibili cessioni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mercato in primo piano sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli vuole rinforzare l'organico partendo da possibili cessioni. Il quotidiano scrive: "In attacco, se dovesse andare via Osimhen, ci sarebbe Gianluca Scamacca in pole position, pure lui 23enne; e in difesa, dovendo comprare un centrale - perché di fatto Kostas Manolas andrà sostituito e con un profilo che dia garanzie - ci sarebbe Ostigard del Genoa, ma proprietà Brighton, che a novembre «eguaglierà» Scamacca".