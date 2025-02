Cds smaschera Lautaro: "Disse di non aver bestemmiato, ma ora c'è l'audio: era tutto vero!"

"Non ho mai bestemmiato". Lautaro Martinez si era auto-assolto così dall'accusa di blasfemia al fischio finale di Juve-Inter nel post partita del match contro il Genoa, ma la Procura Federale ha in mano la prova che le accuse erano vere. Cosa può succedere adesso che è stato trovato l'audio della bestemmia? Per il Corriere dello Sport c'è un'ipotesi probabile:

"Oggi il capitano nerazzurro riceverà l’avviso di conclusione indagini, poi avrà cinque giorni per studiare una linea difensiva ed eventualmente farsi ascoltare dal procuratore Chiné. Con un patteggiamento, assai probabile, eviterebbe la squalifica e andrebbe incontro a una semplice ammenda".