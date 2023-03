Corsera - Caos organizzativo sulla trasferta, paura e appresione a Napoli: sistema da cambiare

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che sottolinea il caos organizzativo sulla questione trasferta per i tifosi tedeschi

Apprensione per l’ordine pubblico, quella c’è eccome . Ne scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che sottolinea il caos organizzativo sulla questione trasferta per i tifosi tedeschi in vista della sfida di questa sera al Maradona.

Dopo un batti e ribatti tra le istituzioni tedesche e italiane e la produzione di tre ordinanze, al Maradona ci saranno i tifosi tedeschi, ma non quelli residenti a Francoforte. Clima di massima allerta, presidiati da ieri la stazione ferroviaria e l’aeroporto, oltre alle vie del centro storico della città: molti arrivati nonostante il divieto. Il presidente dell’Uefa, Ceferin ha bocciato il provvedimento. «Inaccettabile — ha detto — che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non siano ammessi allo stadio. Una situazione intollerabile». All’andata a Francoforte il bollettino dei feriti e dei fermi è stato significativo e, se il Viminale prima e la prefettura di Napoli poi, hanno deciso per la linea «dura» il motivo è più che giustificato: «Alto rischio di guerriglie». Che il sistema vada cambiato non vi è dubbio, ma ad oggi la priorità resta la sicurezza.