CorSera - L'Asl Napoli 1 sta pensando di querelare la Figc: indignazione per motivazioni verdetto

Offeso e, se possibile, ancora più indignato. Il day after della sentenza sul caso Juve-Napoli, Aurelio De Laurentiis l’ha trascorso al lavoro con il suo legale, Mattia Grassani, per aggredire (stavolta lui) punto per punto le motivazioni con le quali il giudice della Corte d’Appello federale, Piero Sandulli, ha dato al club la patente di slealtà e antisportività. Non solo: l'edizione odierna del Corriere della Sera, c’è un’altra coda velenosa nella sentenza della Corte d’Appello e riguarda proprio la Asl 1 di Napoli che si prese la responsabilità di fermare la trasferta. L’autorità sanitaria regionale, chiamata in causa dal giudice, ha avviato un’istruttoria sulla vicenda e al contempo attivato anche l’ufficio legale. Per verificare se ci sono gli estremi di una querela.