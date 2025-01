Daily Mail - Garnacho-Napoli, lo United non commenta ma apre all'addio: servono cessioni

"Giovedì sera, fonti dello United sono rimaste a bocca cucita in merito all'interesse del Napoli per Garnacho". A scriverlo è il Daily Mail che aggiorna la trattativa per l'argentino annunciando un nuovo assalto del club di De Laurentiis nel tentativo di ingaggiare entro gennaio il giocatore come erede di Kvara, che oggi svolgerà le visite col Psg.

Dall'Inghilterra fanno sapere che il giocatore, nonostante le ultime due da titolare e la volontà del tecnico di farlo crescere in un nuovo ruolo, è sacrificabile per il club. Tutto dipenderà dalla proposta economica.

"Nell'era delle regole del profitto e della sostenibilità, e con un Sir Jim Ratcliffe dall'aria lunatica che osserva, Garnacho rappresenta un giocatore dal valore reale e dal "profitto puro" come prodotto dell'accademia. Dunque, se il Napoli o un'altra squadra dovesse soddisfare la richiesta dello United, il suo rapporto con Amorim durerebbe poco".