Kvaratskhelia è a Parigi: a breve le visite mediche e l'annuncio

Fabrizio Romano sui social ha annunciato: "Khvicha Kvaratskhelia è a Parigi e più tardi completerà le visite mediche come nuovo giocatore del PSG, prima del comunicato ufficiale".

Ieri sera la partenza dell’attaccante georgiano che lascia Napoli e che ha salutato la città con un lungo video social. Oggi è il giorno del suo annuncio come nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Dalla Francia fanno sapere che Kvaratskhelia indosserà la maglia numero sette, quella che fino a pochi mesi fa era stata Mbappé. Il Napoli guarda al sostituto, Garnacho del Manchester United è da tempo il primo obiettivo.

🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia is in Paris and will complete medical later today as new PSG player ahead of official statement. pic.twitter.com/a22rUAWmRM