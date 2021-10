I fischi a Donnarumma non c’entrano una mazza con quelli a Koulibaly

I fischi a Gianluigi Donnarumma sono l'argomento del giorno. La scelta dei tifosi del Milan, nella sfida Italia-Spagna giocata a San Siro, è stata chiara: l'ex portiere è stato subissato di fischi dopo l'addio in estate, con l'ex portiere rossonero che ha scelto di non rinnovare ed accasarsi al Paris Saint Gemrain per un contratto milionario.

Tanti i commenti sull'accaduto, ognuno legittimo. Ciò che però non può essere accettato, come è accaduto, è che l'episodio di San Siro venga accomunato a quello che ha visto, suo malgrado, protagonista Kalidou Koulibaly. Ad aprire la strada a questa interprestazione è stato il noto volto di La7 Enrico Mentana, che sui social ha scritto: “I fischi a Donnarumma e gli insulti a Koulibaly sono due facce della stessa feroce ignoranza. Dopo tanto orgoglio di essere italiani, ecco il suo opposto, la vergogna per loro“.

Interpretazione, questa, piuttosto cervellotica e soprattutto pericolosa. Donnarumma viene fischiato perché Donnarumma: un calciatore che i tifosi giudicano dopo una scelta che ritengono errata. Un traditore dei sentimenti, di un ideale, nell'interpretazione dei tifosi del Milan.

Koulibaly viene svilito, sfregiato della sua identità, Koulibaly non viene giudicato DOPO aver commesso un fatto. Koulibaly viene annientato nel suo essere. Koulibaly è solo uno con la pelle nera: la sua unica colpa, per gli involuti del Franchi, è indossare quella pelle.

Koulibaly viene ammazzato nel suo essere individuo, nel suo libero arbitrio, nella possibilità di fare scelte giuste o sbagliato. C'è un oceano di distanza tra un PRE Giudizio ed un Giudizio POST.

I fischi a Donnarumma sono, per assurdo, l'esaltazione della sua dignità di uomo.Quelli verso Kalidou, il tentativo misero di trasformare in un numero, chi numero non è. Di ghettizzare, infilare in un recinto uni per il solo colore della pelle. Portare i due casi sullo stesso piano, rischierebbe di togliere forza alla battaglia che si sta facendo per combattere certi episodio.