Non solo il Napoli su Borrelli: c’è l’inserimento di un’altra squadra di Serie A

Non c’è solo il Napoli sulle tracce di Gennaro Borrelli: anche il Cagliari - riferisce Sky Sport - si è inserito con decisione nella corsa all’attaccante classe 2000, reduce da una buona stagione al Brescia. Il centravanti, protagonista in Serie B con 34 presenze, 6 gol e 2 assist, ha attirato l’attenzione del club sardo, intenzionato a rinforzare il reparto offensivo.

Per Borrelli si profila così una nuova opportunità in Serie A. Prima di trasferirsi al Brescia, infatti, l’ex Pescara aveva debuttato nella massima serie con il Frosinone. Ora Cagliari e Napoli valutano se puntare su di lui per il futuro.