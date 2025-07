Beukema al Napoli, ci siamo! Sky: si tratta su bonus e commissioni, le cifre dell'affare

Ieri alle 23:25

Prosegue senza sosta la trattativa tra Napoli e Bologna per Sam Beukema, con l’intenzione di chiudere l’affare a stretto giro. I due club restano in contatto costante per definire gli ultimi dettagli di un’operazione ormai vicinissima alla conclusione. L’obiettivo - riferisce Sky Sport - è arrivare alla chiusura definitiva nelle prossime ore.

Le parti stanno lavorando per colmare le ultime distanze legate a bonus e commissioni, ma c’è una forte volontà reciproca di arrivare alla fumata bianca. Il costo complessivo dell’operazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra richiesta dal Bologna per il cartellino del difensore olandese. Le prossime ore saranno cruciali per limare gli ultimi aspetti e formalizzare l’accordo.