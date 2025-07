Il Napoli blinda Anguissa, Sky: intesa di massima per il rinnovo fino al 2028

Il Napoli blinda uno dei suoi punti fermi a centrocampo: il club ha esercitato l’opzione presente nel contratto di André-Frank Zambo Anguissa, estendendolo fino al 2027. Una conferma di fiducia totale per il centrocampista camerunese, tra i protagonisti assoluti delle ultime stagioni in maglia azzurra. Ma non è tutto. Stando a quanto riferito da Sky Sport, è già stata raggiunta un’intesa di massima per un ulteriore prolungamento, che porterebbe la scadenza al 2028.

Il club e l’entourage del giocatore si incontreranno nuovamente nelle prossime settimane per mettere nero su bianco l’estensione, ma la volontà comune è chiara: proseguire insieme a lungo. Una scelta che testimonia la centralità di Anguissa nel progetto tecnico del Napoli, pronto a ripartire anche nella prossima stagione puntando su una delle sue colonne portanti.