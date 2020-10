Gazzetta esalta il mercato: "Aveva tre urgenze e le ha risolte, è un Napoli da scudetto! Un solo pelo..."

All'indomani della chiusura del mercato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia il Napoli per il mercato svolto - voto 7.5 è la regina con la Juve - e autorizza gli azzurri a sognare in grande: "Aveva tre urgenze: non sacrificare la colonna portante della difesa; dare fisicità alla mediana; irrobustire la proposta offensiva. Ha centrato i tre bersagli. Koulibaly, ricercatissimo, è rimasto con un nuovo, buon collaboratore: Rrahmani. Bakayoko non solo riempie di muscoli ed esperienza il vuoto di Allan, ma porta anche centimetri in una mediana di bassa quota. Osimhen regala profondità, corsa e imprevedibilità all’attacco che con Petagna trova una preziosa torre d’assedio, alternativa alle imbucate dei piccoletti. Il pelo nell’uovo? Una proposta più brillante di Mario Rui come terzino sinistro. Ghoulam ha perso smalto. Gattuso può arrangiarsi spostando Hysaj da destra. Comunque Rino, cresciuto molto, ha tra le mani una rosa più forte e completa. Se la società, come non è sempre successo, saprà garantirgli serenità, Napoli può sognare il massimo".