Gazzetta - Giuntoli sa che con Mertens è finita: già scelto il sostituto, ora si chiude

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli sa che, al netto di un sorprendente riavvicinamento con De Laurentiis, la vicenda partenopea di Dries Mertens si è chiusa e che dunque serve un calciatore al suo posto che sia in grado di infiammare il Maradona. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Deulofeu ha il profilo giusto e un costo che può essere ammortizzato attraverso un paio di cessioni (Politano al Valencia e magari Ounas che ha il contratto in scadenza nel 2023). Dunque, anche in questo caso è pronto il passaggio di testimone