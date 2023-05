Gazzetta - Italiano in pole! Piace molto ad ADL e ci sono ottimi rapporti con la Fiorentina: tutte le alternative

Dopo essere sfumata l'opzione Luis Enrique per la panchina del Napoli, il nome più caldo per il post Spalletti resta quello di Vincenzo Italiano.

© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto riporta gazzetta.it, dopo essere sfumata l'opzione Luis Enrique per la panchina del Napoli, il nome più caldo per il post Spalletti resta quello di Vincenzo Italiano. Il tecnico viola piace molto a De Laurentiis e il percorso dei gigliati in Conference è un motivo in più per sentirsi attratti. Il presidente sogna un Napoli più competitivo anche in ambito europeo e Italiano ha dimostrato di poter essere all'altezza di tale compito. I rapporti con la Fiorentina e con Commisso sono ottimi, pertanto, eventualmente, si attenderà che i viola giochino la finale di coppa, prima di intraprendere questo discorso.

Le alternative - Nella lista di De Laurentiis ci sono anche Sergio Conceiçao, che De Laurentiis aveva già analizzato a fondo due anni fa, prima di propendere per Spalletti, e Thiago Motta. L’allenatore del Bologna si confronterà con la società per capire se sono sulla stessa lunghezza d’onda. In caso contrario si guarderà intorno, ci sono prospettive anche in Francia.

Opzioni secondarie - Alessio Dionisi e Paolo Zanetti sono opzioni secondarie, ma il primo sta per firmare il rinnovo di contratto col Sassuolo, il secondo è una delle figure vagliate anche se non sembra particolarmente percorribile. Rafa Benitez resta sullo sfondo, ma il colpo di scena può essere sempre dietro l’angolo.