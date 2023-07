Gazzetta - Kilman un miraggio, in salita Danso: la strategia del Napoli

"A volte può essere utile dare l’impressione di mollare un obiettivo per poi tornarci su e ottenere una valutazione più accessibile del club cedente".

"Max Kilman resta un miraggio, visto che il Wolverhampton non si sposta dalla sua richiesta di quaranta milioni, e sembra riprendere quota la candidatura di Kevin Danso". La Gazzetta dello Sport in edicola scrive così sul possibile erede in maglia Napoli di Kim Min-Jae.

"Da tempo il centrale è sotto il mirino di scouting e dirigenti azzurri, ora che alcune piste appaiono meno praticabili, ecco che con il Lens si potrebbe portare avanti una trattativa in cui il vantaggio sarebbe la disponibilità del giocatore, anche se il club francese vorrebbe trenta milioni. Per certi versi, come caratteristiche, è quello che più si avvicina a quelle del coreano Kim: molto dotato fisicamente (190 cm d’altezza) e forte nell’anticipo. Nella marcatura è attento e sa chiudere bene anche in scivolata. Magari deve crescere di più, almeno in esperienza, nei corpo a corpo in area dove la sua prepotenza fisica comporta qualche rischio in più per eventuali calci di rigore. Comunque il profilo è stato approfondito dagli esperti del Napoli, dunque a questo punto si tratta anche di strategie. A volte può essere utile dare l’impressione di mollare un obiettivo per poi tornarci su e ottenere una valutazione più accessibile del club cedente"