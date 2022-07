Gazzetta - Kim vuole Napoli, ma operazione complessa: il Rennes è disposto a pagare clausola

Kim Min-jae vuole Napoli, ma la società deve fare in fretta dato che c'è molta concorrenza

Kim Min-jae vuole Napoli, ma la società deve fare in fretta dato che c'è molta concorrenza. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'operazione è complessa, la trattativa la sta portando avanti proprio il ds per far vestire l’azzurro a Kim-Min-jae. Sul difensore ci sono anche i francesi del Rennes (alcuni giornali in Francia lo danno per fatto), il club non intende far sconti sulla clausola di rescissione del giocatore, fissata a 20 milioni. Intermediari sono in azione per aprire una contrattazione su costo del cartellino e metodi di pagamento.