Gazzetta - Lazio-Napoli non sarà come Napoli-Lazio: le ultime due hanno tolto certezze a Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo lo stop delle due milanesi arrivano venerdì, con un punto a testa e dunque la frenata in vetta, il Napoli oggi ha una grande occasione: battere la Lazio all'Olimpico per portarsi in vetta alla classifica e portare all'apice le ambizioni Scudetto di Luciano Spalletti e i suoi ragazzi. Ma sarà partita dura, diversa dal 4-0 del Maradona all'andata. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"Di sicuro non sarà una replica della gara d’andata stradominata (4-0) dal Napoli in trance agonistica maradoniana. Perché la Lazio ha imparato quella lezione e oggi è diventata più sarriana di quanto fosse tre mesi fa. Perché la squadra di Spalletti ha accusato due brutte battute a vuoto (Cagliari e Barcellona) che minano il morale e tolgono certezze al gruppo. Ma l’occasione per il Napoli è di quelle da non perdere: vincere all’Olimpico significherebbe tornare in testa alla classifica e farebbe risalire l’entusiasmo - intaccato - dell’ambiente, per la sfida col Milan, domenica prossima al Maradona".