Gazzetta - Mertens può restare! Spunta bozza con ingaggio dimezzato fino al 2023: i dettagli

Dries Mertens, contratto in scadenza nel 2022, vorrebbe restare a Napoli e, forse, questo epilogo potrebbe esserci. A sorpresa. Un modo per aumentare il proprio bottino di reti e godersi un'altra stagione in azzurro. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Vorrebbe rimanere Mertens, il principe del gol (136) nella storia del Napoli. C’è l’opzione di rinnovo per un’altra stagione a favore della società. Ci sarebbe già una bozza di proposta per dimezzare l’attuale ingaggio (4 milioni) del belga con l’aggiunta però di vari bonus".

Mertens ha firmato il rinnovo nel 2020 fino al 2022 con opzione per un'altra stagione. Starà alla società decidere se farla valere oppure no. Il belga ci spera e infatti in una recente intervista aveva spiegato di non avere intenzione di tornare in Belgio perché voleva continuare a vestire la maglia del Napoli.