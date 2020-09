Gazzetta - Milik, il sì alla Roma sarà scontato: la Juve ha cambiato idea sul polacco

Il Napoli spinge, vuole arrivare ad una soluzione in tempi brevi per la cessione di Arek Milik alla Roma. I due club, scrive La Gazzetta dello Sport, hannor aggiunto un accordo che prevede il pagamento di 3 milioni per il prestito, 15 per il cartellino più 7 di bonus per un totale di 25 milioni. Lui è sempre lì, apparentemente tranquillo, in attesa che il telefono squilli, che la Juve lo chiami per portarlo in bianconero. Un’attesa vana, finora. Per questo il sì alla Roma è ormai scontato. In giallorosso, l'attaccante ritroverebbe il sorriso. Si chiude.