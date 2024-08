Gazzetta - Osimhen, il Chelsea spera ma ha tetto ingaggio da 6mln: dipende tutto dal nove

Ore calde e decisive per il futuro di Osimhen, sempre più verso l'addio con il Napoli. Lui vuole restare in Europa e sognava il Psg che però fa silenzio sul tema.

In Premier qualcosa si muove. Il salary cap frena il Chelsea. I Blues vogliono Osimhen ma hanno un tetto agli ingaggi fissato a 6 milioni, come scrive La Gazzetta dello Sport. Il club inglese ci prova comunque con l'inserimento di vari e ricchi bonus. Si lavora per convincere il nigeriano, che a Napoli guadagna oltre 10 milioni a stagione, a meno che Osimhen non dedica di accettare a questo punto la proposta dell'Al-Ahli che non avrebbe problemi di soldi.