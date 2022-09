Gazzetta - Retroscena Meret: rinnovo per due anni ma c'è opzione per nuova scadenza, i dettagli

Alex Meret non è soltanto il presente, ma anche il futuro del Napoli.

Alex Meret non è soltanto il presente, ma anche il futuro del Napoli. Dopo i vari tentativi fatti in passato, tra dubbi e infortuni, la società ha raggiunto un’intesa di massima con l’agente del giocatore, Federico Pastorello, nell’incontro di ieri a Castel Volturno. Le parti si sono accordate per un rinnovo che sarà formalizzato nei prossimi giorni: la scadenza passa da 2023 a 2025, con il club che avrà un’opzione unilaterale per prolungare di un altro anno, mentre l’ingaggio sarà da 1,5 milioni netti a stagione, con alcuni bonus. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.