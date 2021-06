Gazzetta - Spalletti ha detto sì: vuole Berge già a Dimaro. Questo il piano di Giuntoli

Sono poche le certezze e tra queste rientra il tentativo fatto con lo Sheffield United per acquistare Sander Berge. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così sul centrocampista 23enne che piace al Napoli: "È lui il giocatore individuato da Cristiano Giuntoli per dare equilibrio e qualità al gioco. In queste ore, le sue quotazioni sono al rialzo rispetto a quelle di Toma Basic e di Morten Thorsby. Per il metodista dello Sheffield c’è anche l’assenso di Luciano Spalletti, che vorrebbe avere l’organico al completo per l’inizio del ritiro, fissato per il 15 luglio, a Dimaro, in Trentino.

Se lo Sheffield United continua a pretendere 12 milioni per il cartellino, è quanto meno opportuno che il Napoli chieda delle garanzie. L’impressione è che Giuntoli lo possa chiedere in prestito, concordando poi l’obbligo di riscatto. Una soluzione simile a quella che ha proposto al Bordeaux per avere Toma Basic. Ma il club francese è intenzionato a cederlo soltanto a titolo definitivo".