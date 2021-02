Gazzetta su Gattuso: "Non è diplomatico e sa che per risolvere i problemi bisogna affrontarli"

Arrabbiato ma anche determinato Rino Gattuso a fine partita, quando dice tutto e non si nasconde. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport traccia un 'ritratto' del tecnico motivando il suo sfogo: "Chi si aspetta un Rino Gattuso conciliante dopo la vittoria sul Parma, o che si nasconda dietro frasi diplomatiche continua a non capire questo grande personaggio, che va salvaguardato nel panorama di un calcio spesso ipocrita e attento a come apparire, più che essere". Il quotidiano aggiunge: "Anche ieri, prima della partita, il presidente Aurelio De Laurentiis è andato a trovare la squadra in ritiro, per allentare un po’ di tensioni. Ma Gattuso sa che per guarire certe problematiche bisogna affrontarle e risolverle e allora il tecnico non ci gira attorno".