Gazzetta su Kim: "Difficoltà per clausole da tradurre in inglese, ma non ci sono complicazioni"

Problemi burocratici ritardano la chiusura dell'affare Kim. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Non pare ci siano complicazioni, ma la difficoltà nel fissare una serie di clausole, tradotte anche in inglese, porta le parti a uno scambio continuo di documentazione, mentre il difensore asiatico si trova a Lisbona e aspetta l’ok dei suoi agenti per volare in Italia e unirsi alla sua nuova squadra nel ritiro di Castel di Sangro".